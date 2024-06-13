Самозанятых могут приравнять к микропредприятиям

Чтобы самозанятые могли получать господдержку и участвовать в госзакупках, депутаты хотят автоматически включать плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в реестр малого и среднего бизнеса.

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили включить самозанятых, которые не зарегистрированы в качестве ИП, в число представителей малого и среднего бизнеса.

Плательщиков налога на профессиональный доход хотят автоматически вносить в реестр МСП как микропредприятие, чтобы они могли получать господдержку и участвовать в госзакупках, которые проводятся специально для малого бизнеса. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Мы неоднократно были свидетелями, когда теми или иными преференциями, которые давали для предприятий малого бизнеса и тем, кто работал по упрощенной системе, пользовались недобросовестные предприниматели общего режима, занимаясь дроблением бизнеса, чтобы подпадать под льготные категории», — сказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

За последний год темпы роста числа самозанятых более чем в шесть раз превышают увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 10 мая 2024 года в реестре МСП находится больше 6,5 млн предприятий, тогда как на начало года число самозанятых составило 9,49 млн человек, из которых 470 тыс. зарегистрированы в качестве ИП.