Работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение

Разъяснение по этому вопросу дает Минтруд в письме от 17.05.2024 № 14-6/ООГ-3039.
Дело в том, что в трудовом договоре прописаны условия работы – в том числе режим.
Чтобы трудовой договор был договором по основному месту, там не должно быть условия о совместительстве.
Поэтому после увольнения с основного места, нужно менять условия трудового договора на работе №2. Для этого надо заключить письменное допсоглашение.
Как перевод совместителей в основные работники отразить в трудовой книжке, мы рассказывали тут.
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