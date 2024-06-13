Работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение

По совместительству можно работать, только имея основное место работы. При увольнении с основного места работы таким основным местом становится работа по совместительству. Но это не происходит автоматически. И в одностороннем порядке сотрудник также не может менять условия своего трудового договора.

Разъяснение по этому вопросу дает Минтруд в письме от 17.05.2024 № 14-6/ООГ-3039.

Дело в том, что в трудовом договоре прописаны условия работы – в том числе режим.

Чтобы трудовой договор был договором по основному месту, там не должно быть условия о совместительстве.

Поэтому после увольнения с основного места, нужно менять условия трудового договора на работе №2. Для этого надо заключить письменное допсоглашение.

Как перевод совместителей в основные работники отразить в трудовой книжке, мы рассказывали тут.

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