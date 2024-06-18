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Трудовые отношения

Больше 10 тысяч человек устроились на работу по программе субсидирования найма

За трудоустройство работодатели получили от Социального фонда компенсации на 674,5 млн рублей.

С начала 2024 года свыше 10 000 сотрудников получили работу в 5 тыс. компаний по программе субсидирования найма.

Таким работодателям Социальный фонд предоставляет субсидию и компенсацию части расходов по зарплате и страховым взносам. Выплаты разделены на 3 части: первый платеж поступает через 1 месяц после трудоустройства соискателя, второй — спустя 3 месяца работы, третий — через полгода.

«Получить финансирование могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по выплатам сотрудникам, а также штрафам и другим сборам в пользу государства. На каждого нанятого работника компании поступает субсидия из Социального фонда», — сказано на сайте Соцфонда.

Средний размер компенсации превышает 50 000 рублей на каждого сотрудника. С начала года Социальный фонд перевел работодателям 674,5 млн рублей.

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