В Госдуме предложили расширить полномочия Роспотребнадзора для проверок самозанятых

Член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова выступила с предложением о расширении полномочий Роспотребнадзора для проведения проверок среди самозанятых лиц.

Проблемы незаконного оборота лекарственных препаратов и медизделий требуют особенного внимания, в том числе со стороны Государственной Думы. В числе основных проблем в отрасли можно отметить низкое потребительское поведение — когда люди целенаправленно в целях экономии ищут либо копии, либо подделки.

В связи с разрешением параллельного импорта очень быстро растет и серый параллельный импорт. С одной стороны, ввоз запрещенных товаров осуществляется якобы для личного пользования, которые под запрет не попадают, с другой — ввоз из стран ЕАЭС без таможенного досмотра и контроля. Также свободная реализация контрафактных лекарственных препаратов и медицинских изделий через электронные площадки, где практически отсутствует ответственность агрегатора информации, — сказала Филатова.