Роспотребнадзор на законодательном уровне запретит навязывать услуги потребителям

Продавцы не смогут включать в форму основного договора дополнительные условия по иным платным услугам.

На портале проектов нормативных актов появился законопроект Роспотребнадзора, по которому продавцам запретят навязывать потребителям покупку любых услуг, работ и товаров. Также будет нельзя устанавливать автоматическое согласие покупателей на приобретение чего-либо.

«Проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, поскольку такие действия хозяйствующих субъектов зачастую основаны на манипулировании, угрозе применения к потребителю негативных последствий», — сказано в пояснительной записке.

С 2022 года Роспотребнадзор получает большое количество жалоб на навязывание дополнительных услуг за отдельную плату. Например, при покупке авиа- и железнодорожных билетов просят купить страховку.

Компании заведомо проставляют в форме основного договора согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде «галочки», подтверждающей намерение заключить дополнительный договор.