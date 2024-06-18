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Права потребителей

Роспотребнадзор на законодательном уровне запретит навязывать услуги потребителям

Продавцы не смогут включать в форму основного договора дополнительные условия по иным платным услугам.

На портале проектов нормативных актов появился законопроект Роспотребнадзора, по которому продавцам запретят навязывать потребителям покупку любых услуг, работ и товаров. Также будет нельзя устанавливать автоматическое согласие покупателей на приобретение чего-либо.

«Проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, поскольку такие действия хозяйствующих субъектов зачастую основаны на манипулировании, угрозе применения к потребителю негативных последствий», — сказано в пояснительной записке.

С 2022 года Роспотребнадзор получает большое количество жалоб на навязывание дополнительных услуг за отдельную плату. Например, при покупке авиа- и железнодорожных билетов просят купить страховку.

Компании заведомо проставляют в форме основного договора согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде «галочки», подтверждающей намерение заключить дополнительный договор.

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Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Я правильно понимаю, что на сегодняшний день и ранее такого запрета вообще не существует?

  • Людмила М.
    Бухгалтер

    Да да. спам -Рекламу запретили, и что? Теперь тоже самое, только пишут не реклама, предложение только для вас, и только в ознакомительных целях.

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