С сентября 2024 ограничат применение плавающей ставки по кредитам

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года и касается случаев, когда сумма кредита или займа не превышает минимальный размер кредита, установленный правительством по согласованию с Банком России для отдельных видов потребкредитов с учетом региональных особенностей.
Запрет распространяется на договоры потребкредита, заключенные более чем на 20 лет или менее чем на год.
Запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков, — поясняют разработчики.
Максимальное допустимое значение плавающей процентной ставки по потребкредиту не должно превышать установленную договором на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на треть, но не более чем на 4 процентных пункта.
При этом кредиторы обязаны будут уведомлять заемщика об изменении стоимости ссуды — не позднее чем за 15 дней, а также об обновленном графике платежей и полной стоимости кредита.
Ранее мы писали, что по потребительским кредитам введут важный запрет.
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