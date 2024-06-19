С сентября 2024 ограничат применение плавающей ставки по кредитам

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит запрет на применение плавающей процентной ставки по кредитам населению, в том числе обеспеченным ипотекой, выданным на срок до одного года или свыше 20 лет.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года и касается случаев, когда сумма кредита или займа не превышает минимальный размер кредита, установленный правительством по согласованию с Банком России для отдельных видов потребкредитов с учетом региональных особенностей.

Запрет распространяется на договоры потребкредита, заключенные более чем на 20 лет или менее чем на год.

Запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков, — поясняют разработчики.

Максимальное допустимое значение плавающей процентной ставки по потребкредиту не должно превышать установленную договором на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на треть, но не более чем на 4 процентных пункта.

При этом кредиторы обязаны будут уведомлять заемщика об изменении стоимости ссуды — не позднее чем за 15 дней, а также об обновленном графике платежей и полной стоимости кредита.

Ранее мы писали, что по потребительским кредитам введут важный запрет.