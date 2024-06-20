Мобильные операторы начнут предупреждать абонентов об изъятии номера

Чтобы абоненты неожиданно не потеряли свой номер телефона, депутаты хотят на законодательном уровне обязать операторов связи предупреждать о расторжении договора.

19 июня в Госдуму внесли законопроект, который защитит права абонентов. Операторы будут обязаны предупреждать клиентов о расторжении договора и изъятии номеров.

Сейчас компании, которые предоставляют услуги мобильной связи, имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор. С 1 сентября 2024 года телефонные номера разрешается изымать, если ими не пользуются в течение 90 дней. Об этом пишут «Известия».

При этом операторы покане обязаны уведомлять абонентов о своих действиях с их номером. Как считают авторы законопроекта, этим могут воспользоваться мошенники, которые могут купить чей-то старый номер и получить доступ к личным данным. Например, к аккаунтам в социальных сетях или банках.

«Человек привязывает к своем телефонному номеру банковский счет, различные мессенджеры, но со временем этот номер может быть утрачен по различным основаниям и попасть к человеку, который использует его в незаконных целях. Поэтому мы хотим обязать мобильных операторов уведомлять граждан», — сказал депутат Ярослав Нилов.

Чтобы этого избежать, депутаты предлагают не позднее чем за 10 дней до завершения договора уведомлять абонентов по смс, на портале Госуслуг, по электронной почте или через личный кабинет абонента.

В Tele2 сообщили, что могут разорвать договор в одностороннем порядке, если номером не пользуются в течение 180 дней. За 12 дней до момента прекращения обслуживания оператор присылает смс с напоминанием и предложением отвязать номер от интернет-сервисов. Саму инициативу депутатов в компании считают избыточной.