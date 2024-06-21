Суд не арестовал директоров по делу об отравлении готовой едой

Под стражу взяли только повара компании «Савон-К», который не соблюдал санитарные требования во время приготовления еды.

Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал следствию в просьбе взять под стражу генерального директора компании «Локалкитчен» Антона Лозина. Не арестовали и руководителя отдела качества данной организации Елену Машкову, а также фактического руководителя фирмы «Савон-К» Владимира Шина.

Суд взял под стражу только повара —Карима Норматова. Его арестовали до 15 августа 2024 года. Норматова обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК. Остальные обвиняемые заключены под домашний арест. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

По версии Следственного комитета фигуранты дела нарушили требования безопасности и приготовили больше 2,3 тыс. порций блюда «Лобио». Продукция распространялась через онлайн-магазин «Самокат», а за ее поставку отвечал бренд «Кухня на районе».

В результате нарушений санитарных требований больше 120 покупателей госпитализированы в больницы Москвы с диагнозом «Ботулизм».

Ранее мы писали, что депутаты просят кабмин отменить мораторий на проверки пищевых предприятий.