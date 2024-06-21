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Обзор судебной практики

Суд не арестовал директоров по делу об отравлении готовой едой

Под стражу взяли только повара компании «Савон-К», который не соблюдал санитарные требования во время приготовления еды.

Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал следствию в просьбе взять под стражу генерального директора компании «Локалкитчен» Антона Лозина. Не арестовали и руководителя отдела качества данной организации Елену Машкову, а также фактического руководителя фирмы «Савон-К» Владимира Шина.

Суд взял под стражу только повара —Карима Норматова. Его арестовали до 15 августа 2024 года. Норматова обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК. Остальные обвиняемые заключены под домашний арест. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

По версии Следственного комитета фигуранты дела нарушили требования безопасности и приготовили больше 2,3 тыс. порций блюда «Лобио». Продукция распространялась через онлайн-магазин «Самокат», а за ее поставку отвечал бренд «Кухня на районе».

В результате нарушений санитарных требований больше 120 покупателей госпитализированы в больницы Москвы с диагнозом «Ботулизм».

Ранее мы писали, что депутаты просят кабмин отменить мораторий на проверки пищевых предприятий.

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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Сбер с 25 июня начнет обслуживать компании в Донецке и Луганске

Юридические лица из новых регионов смогут открывать расчетные счета в Сбербанке и получать токены ФНС для работы с отчетностью.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бизнес легко
РСВ

РСВ за 2 квартал 2024 года: как заполнить и сдать, образец

Полугодовой «Расчет по страховым взносам» (РСВ) нужно сдать не позднее 25 июля 2024 г.  Рассказываем, как заполнить и сдать расчет в налоговую и приведем пример его заполнения.

РСВ за 2 квартал 2024 года: как заполнить и сдать, образец
Трудовое право

💁 Срочный трудовой договор с беременными предложили продлевать на 3 года. Эксперт: это повлияет на работодателей, поэтому нужен баланс интересов

Сейчас после родов беременную женщину на срочном трудовом договоре увольняют, если срок договора истекает во время беременности. Предлагают сдвинуть дату увольнения.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Айрат Хаматов
Саморазвитие

Метод Уолта Диснея: как бухгалтеру включить в себе креатив

Один из любимых способов целеполагания, он ещё и используется для развития креативности 👇🏼

Налоговые изменения 2025

Депутаты предлагают уточнить параметры НДС для малого бизнеса и амнистии за дробленку

Некоторые депутаты, правозащитники и представители бизнес-сообщества просят доработать законопроект о донастройке налоговой системы с 2025 года и конкретизировать понятие налоговой амнистии, а также снизить нагрузку на малый бизнес при уплате НДС.

«Мои самозанятые»
Самозанятые

Самозанятый — бывший работник. Можно ли с ним сотрудничать

Сотрудничество с самозанятыми выгодно для заказчика: можно не нести расходы на больничные, отпуска, налоги и взносы, оборудование рабочих мест. Но если заказчик нанимает самозанятого, который когда-то был у него в штате, это наверняка заинтересует ФНС. Расскажем — почему.

Самозанятый — бывший работник. Можно ли с ним сотрудничать

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

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Налоговые изменения 2025

При определении ставки НДФЛ хотят учитывать выплаты по ипотеке

Для семей с двумя и более детьми могут сохранить ставку 13% при доходе до 5 млн рублей, а ветеринарному бизнесу предложили установить нулевую ставку НДС.

Обособленные подразделения, филиалы

❗ ФНС сократит отчетность обособленных подразделений

На июль 2026 года Федеральная налоговая служба запланировала сокращение отчетности обособленных подразделений.

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Центр Финансового Управления
Блокировка счетов

«Вы не сдали декларацию, которую и не должны были сдавать» и еще четыре причины, по которым вам «заморозят» деньги на счете: как разблокировать средства

Узнайте, нет ли риска, что вашу компанию/ИП лишат возможности свободно распоряжаться денежными средствами на своем счете. Причем причины, по которым сейчас могут приостановить операции на счете, довольно оригинальны. Например, если компания не сдала декларацию, которую и не должна была сдавать. Как обезопасить бизнес от «заморозки» средств и что делать, если это все-таки произошло, узнайте из нашей статьи.

«Вы не сдали декларацию, которую и не должны были сдавать» и еще четыре причины, по которым вам «заморозят» деньги на счете: как разблокировать средства
Жилищное законодательство

Собственникам сносимых помещений предоставят жилье, их круг расширят

Если дом снесут или отправят на реконструкцию, власти предоставят малоимущим муниципальное жилье. Причем право на квартиру от государства будет и у бывших членов семьи.

Новости ФНС

ФНС будет сокращать количество своих онлайн-сервисов

Налоговики будут сокращаться количество мелких электронных сервисов, чтобы создать крупный продукт для налогового администрирования. Например, такой как приложение «Мой налог» для самозанятых.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзор судебной практики

Суд не арестовал директоров по делу об отравлении готовой едой

Под стражу взяли только повара компании «Савон-К», который не соблюдал санитарные требования во время приготовления еды.

Моё дело
Кадровый учет

Справка о доходах сотрудника: по какой форме выдавать в 2024 году

В 2024 году справку о доходах и суммах налога физлицам выдавайте по новой форме. Рассказываем, когда и как оформлять такую справку.

Справка о доходах сотрудника: по какой форме выдавать в 2024 году
Отчетность в СФР

ЕФС-1 подают на членов совета директоров, даже если нет выплат

Закон о персонифицированном учете обязывает подавать сведения не о факте заключения гражданско-правового договора (ГПД, ГПХ), а о дате его заключения и прекращения.

Клерк
Отпуска

Чтобы отправить сотрудника в отпуск, нужен график, уведомление и приказ: таблица с перечнем документов

Лето – традиционно пора отпусков. В общем случае в отпуск сотрудники должны ходить по графику, который на текущий год утверждают в конце прошлого года. Но если работодатель не против, можно дать отпуск и вне графика.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДФЛ

💥 ФНС откажется от декларации 3-НДФЛ. Но полного упразднения самостоятельного декларирования дохода пока не будет — налоговый консультант

Налоговики автоматически рассчитают НДФЛ на основании данных, которые они получат в процессе межведомственного взаимодействия. Подавать декларации будет не нужно.

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Налоговые изменения 2025

Брокеры просят Минфин внести поправки к налоговой реформе

Участники фондового рынка не согласны, что инвесторы должны платить налоги при продаже акций, которые они держали в портфеле больше пяти лет.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс

Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс

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По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025

Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.

По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025