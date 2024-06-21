Упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке

Плательщики УСН = не плательщики НДС (пока). Поэтому НДС они не платят, если не предъявляют его покупателям.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.03.2024 № 03-07-11/24203.

Организации и ИП, не признаваемые плательщиками НДС, не должны выставлять покупателям счета-фактуры.

Но если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС, он обязан этот НДС заплатить в бюджет и сдать декларацию по НДС.

Если же упрощенец не выставлял счет-фактуру с НДС, то он этот налог не платит, даже если покупатель по ошибке указал НДС в платежке.

Отметим, что со следующего года ситуация изменится. При УСН надо будет платить НДС. Подробно этот вопрос мы разбирали здесь.

Таблица по лимитам дохода на УСН для применения НДС — тут.

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