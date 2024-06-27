Обличена новая схема мошенников по отъему земельных участков

Мошенники предлагают гражданам отказаться от права собственности на земельный участок из-за предполагаемых долгов, якобы возникших вследствие нарушений земельного законодательства. Они утверждают, что таковые были выявлены в результате проверок госземнадзора.
Они заверяют пожилых граждан в нарушениях земельного законодательства. Например, в самовольном занятии участка, использовании земли не по целевому назначению, а также перечисляют другие вымышленные примеры нарушений.
Многие пенсионеры, когда им поступают такие звонки, вряд ли могут с ходу вспомнить, что отказаться от права собственности человек может только добровольно, совершив действия, которые свидетельствуют о фактическом отказе от права собственности на имущество в силу ст. 236 ГК.
По словам депутата, распространение схемы связано с тем, что многие люди подали заявление о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника.
«Если вдруг вы услышите по телефону о каких-то нарушениях земельного законодательства и какой-то ответственности за них — знайте, это точно мошенники. Росреестр, как и другие ведомства, не будет звонить и вот так угрожать. В случае выявления нарушений Росреестр всегда направит официальное письмо и уведомление в «Госуслугах» с указанием номера исполнителя, личность которого можно и нужно проверить по справочнику, позвонив в территориальное управление Росреестра. Далее уже сам собственник по своей инициативе может связаться с ответственным исполнителем или записаться на прием и все обсудить», — предупредил Гавилов.
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