Малый бизнес увеличил зарплатные предложения на 25%

Предприниматели готовы больше платить менеджерам по продажам, рабочим и строителям. Средний размер предлагаемой зарплаты в Санкт-Петербурге вырос до 78,8 тысяч рублей.

За год работодатели из сектора малого бизнеса в Санкт-Петербурге резко увеличили предложения по зарплате будущих сотрудников на 25%. Средний уровень предлагаемого дохода вырос на 20 тыс. рублей и составил 78,8 тыс.

Чаще всего предприниматели ищут менеджеров по продажам и рабочий персонал. На такие вакансии пришлось 20% от всех предложений о работе. 15% составили специалисты на производство и строители, а 13% — курьеры и водители. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

«Самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам — 250,7 тыс. рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%)», — сказано в исследовании.

Сейчас Санкт-Петербург на втором месте по числу открытых вакансий от представителей малого бизнеса. Первое место занимает Москва, а третье — Краснодарский край.

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