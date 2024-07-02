В ЕФС-1 код «НЕПД» важнее, чем «ДИСТ»

Если дистанционный сотрудник принят на неполный день, для заполнения ЕФС-1 дистанционный режим значения не имеет.

Коды НЕПД (неполный рабочий день) и ДИСТ (дистанционная работа) указывают в графе 6 подраздела 1.1 разд. 1. Но вместе их не указывают.

Приоритет отдают коду НЕПД. Об этом сообщает СФР в письме от 18.06.2024 № 19-20/27389.

Напомним, также в графе 6 надо указывать код ОКЗ. Подобрать этот код можно в нашем сервисе.

Что касается других кодов для графы 6, то указывают лишь один из них. Приоритет такой:

НЕПД; НЕПН; НДОМ; ДИСТ.

Ранее мы писали: если сотрудник будет работать то в офисе, то из дома, в ЕФС-1 надо указывать код «ДИСТ».

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