Голикова: проект «Профессионалитет» станет основой среднего образования

К 2030 году власти пересмотрят стандарты среднего профессионального образования. Уже сейчас в некоторых отраслях выпускники колледжей зарабатывают больше, чем бакалавры.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году поменяется стандарт среднего профессионального образования: его основой станет федеральный проект «Профессионалитет».

«Мы стремимся к тому, чтобы наш флагманский проект "Профессионалитет" был не просто пилотным проектом. Планируем, что к 2030 году он станет основой среднего профессионального образования. Он дает возможность получить гибкие навыки и соответствовать потребностям работодателей», — сказала Голикова.

Программу «Профессионалитет» запустили в 2022 году, чтобы обновить инфраструктуру учебных заведений и наладить взаимодействие между колледжами и работодателями, у которых могут работать будущие выпускники. Согласно программе, получить профессиональные навыки можно не за 4 года, а за 2,5.

По данным Минтруда, выпускники из топ-50 колледжей получают больше денег, чем студенты, которые окончили бакалавриат в вузах. Специалисты в области информатики зарабатывают в 2,5 раза больше, в сфере медицины — в 2 раза.

Наименьшая разница в доходах заметна в области химических технологий, в энергетике, геологии и нефтегазовом секторе. Там выпускники колледжей получают на 10-15% больше.