С 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно вернуть

Внесены изменения в Федеральный закон о национальной платежной системе, которые совершенствуют механизм противодействия хищению денежных средств.

Часто люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли. Вступающий в силу 25 июля закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ позволит:

приостанавливать мошеннические операции, даже если клиент их подтвердил;

возвращать обманутым гражданам средства;

отключать дистанционное обслуживание мошенников.

Банки и платежные системы обяжут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на два дня, даже если имеется согласие клиента.

Теперь оператор по переводу денежных средств будет обязан проверить наличие признаков перевода без добровольного согласия клиента. То есть либо без согласия или с согласия, но полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. Причем такая проверка должна быть до момента списания.

При наличии признаков перевода без добровольного согласия клиента оператор должен приостанавливать прием к исполнению распоряжения клиента на 2 дня. А если операция с использованием платежных карт или путем перевода электронных денег — отказать в выполнении операции.

В некоторых случаях могут быть заблокированы все счета и платежные карты гражданина, открытые на его имя, независимо от того, какие из них использовались в противоправных целях.

Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращены.

Банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги, пояснил Вячеслав Володин.

В общем случае оператор обязан возместить клиенту сумму в 30-дневный срок.