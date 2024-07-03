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Налоговые изменения 2025

📅 Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок-2025 почти на неделю. А уже осенью может вернуть на доработку, считает юрист

Сейчас законодатели уже подготовили больше 200 поправок в НК для реформирования налоговой системы с 2025 года.

Правительство попросило Госдуму продлить срок внесения поправок в законопроект с налоговой реформой 2025 года и перенести второе чтение с 4 на 9 июля. Документ в первом чтении приняли 20 июня.

«У нас уже сейчас более 200 поправок, думаю, что количество вырастет. Я предлагаю начать рассматривать поправки в Налоговый кодекс в четверг после пленарного заседания и продолжить рассмотрение в пятницу. В этой ситуации у нас будут резервные дни — суббота, воскресенье и понедельник. То есть три резервных дня», — сказал руководитель комитета по бюджету Андрей Макаров.

На реализацию поправок понадобится дополнительные 2,6 трлн рублей в 2025 году.

Известно, что Совет Федерации рассмотрит поправки к проекту о донастройке налоговой системы 10 июля.

Специально для «Клерка» комментирует Аркадий Брызгалин, руководитель ГК Налоги и финансовое право, к.ю.н.:

«Планируемый перенос рассмотрения законопроекта о «налоговой донастройке-2024» свидетельствует не только о его важности и масштабности, но и о том, что многие детали и нюансы предстоящей «реформы» оказались не до конца проработанными. Как известно, «дьявол в деталях», и именно большое количество недоработок, о чем указывали представители экспертного сообщества и налогоплательщиков, вынуждает Минфин и депутатов взять тайм-аут на неделю. Да и очевидно, что сроки подготовки законопроекта оказались очень уж ограниченными для такого объемного проекта.

Более того, понимая, что закон будет принят уже летом, не удивлюсь, если и в осеннюю сессию депутаты вновь вернутся к его «совершенствованию». И мы увидим новые поправки к принятому закону еще до того, как он вступит в силу.»

Обзор всех изменений для бухгалтера по налоговой реформе-2025 здесь.

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