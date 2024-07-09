Известны точечные поправки по НДФЛ-2025 ко второму чтению

Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж

98,9% покупателей читают отзывы до того, как совершить покупку — такой вывод сделали агентство Markway и сервис онлайн-опросов Anketolog.ru, когда в ноябре прошлого года провели исследование российских потребителей. Сегодня в маркетинге отзывы — это реальный инструмент, который помогает продавать. Разберем, как с ним работать.