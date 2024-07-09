Известны точечные поправки по НДФЛ-2025 ко второму чтению

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта. Об этом сказано на сайте Минфина.
Уточнения в части налога на доходы физический лиц такие:
Уравняют налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с операциями с ценными бумагами – ставки НДФЛ будут не выше 15%.
Увеличат до 18 000 рублей налоговый вычет за сдачу норм ГТО (т. е. за год получится вернуть 2 340 рублей).
Установят единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний (КИК) — в сумме 25 млн рублей.
О том что, внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025, мы писали здесь.
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