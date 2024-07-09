Если оплата по безналу пришла от физлица, надо пробить чек ККТ

Если арендатор-ИП оплатил за аренду не со своего расчетного счета, а с личной карты, то у арендодателя возникает обязанность применить ККТ. А вот нарушения по лимиту расчетов, если сумма более 100 тыс. рублей, тут не будет, потому что оплата идет по безналу.

Обсуждение этой темы затеяли наши подписчики в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

План счетов для кредитных организаций утвержден положением ЦБ от 24.11.2022 № 809-П.

Банки открывают физлицам счета № 40817…, а ИП – № 40802….

Если деньги пришли со счета № 40817, то это идентифицируется как безнал от физлица, что подразумевает применение ККТ.

Коллеги вспомнили про знаменитое дело Интерфакса. Компания посчитала, что не надо применять ККТ, если физлицо платит за организацию. Но налоговики посчитали иначе и суд встал на сторону ФНС. Про это дело мы рассказывали тут.

Об ошибках в чеках, при работе с онлайн-кассами и проверках кассовой дисциплины налоговиками подробнее можно почитать и послушать тут.

О типичных ошибках по чекам и кассовым операциям, как их исправить и избежать штрафа, мы читайте здесь.