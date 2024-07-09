Госзаказчик не может снижать цену контракта для подрядчика на УСН

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.06.2024 № 24-08-08/53524.
При заключении госконтракта указывается, что его цена твердая и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение существенных условий контракта не допускается.
Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.
Нельзя корректировать цену контракта из-за того, что торги выиграла компания на УСН, которая не платить НДС.
Ранее Минфин пояснял, что подрядчик на УСН не должен платить НДС по госконтракту, даже если он есть в смете.
ФНС поясняла, что на УСН по госконтрактам можно составлять КС-2 и КС-3 с НДС. Главное, не составлять счет-фактуру и тогда платить НДС не придется.
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