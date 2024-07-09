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УСН

Госзаказчик не может снижать цену контракта для подрядчика на УСН

Если на торгах по закону № 44-ФЗ победила компания на УСН, то какая сумма в контракте указана, ту и получит исполнитель. Заказчик не имеет права уменьшать цену контракта на сумму НДС.

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.06.2024 № 24-08-08/53524.

При заключении госконтракта указывается, что его цена твердая и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение существенных условий контракта не допускается.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.

Нельзя корректировать цену контракта из-за того, что торги выиграла компания на УСН, которая не платить НДС.

Ранее Минфин пояснял, что подрядчик на УСН не должен платить НДС по госконтракту, даже если он есть в смете.

ФНС поясняла, что на УСН по госконтрактам можно составлять КС-2 и КС-3 с НДС. Главное, не составлять счет-фактуру и тогда платить НДС не придется.

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