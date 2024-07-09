Банки продали коллекторам долги на 70 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2024 года банки продали коллекторам просроченные долги на 70 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние четыре года.

Большой объем просроченной задолженности продали за максимальную стоимость — 15,4% от номинала, что на 4,1% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex.

«Рынок заинтересован в покупке новых лотов, более того, есть инвесторы, готовые финансировать расширение портфелей в рамках той или иной компании», — сказал представитель отраслевой СРО.

Высокую активность коллекторов связывают с ростом рынка кредитования в первом полугодии. За пять месяцев объемы розничных кредитов выросли на 8%, до 14,7 трлн рублей. Кроме того, взыскателям выгоднее работать даже с дорогими долгами, чтобы не замораживать бизнес-процессы.