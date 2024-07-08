Депутаты предложили давать сотрудникам выходные для визита в поликлинику с ребенком

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ТК, по которому женщине с ребенком до семи лет работодатель должен предоставить дополнительный выходной для визита в поликлинику.
Сейчас в Трудовом кодексе нет норм, по которым сотрудник может взять один-два будних дня для сопровождения ребенка при прохождении медицинского осмотра. В выходные дни врачи-специалисты бывают недоступны.
«Женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Оплата таких выходных дней производится в размере среднего заработка, а график их предоставления согласовывается работником с работодателем», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.
Комментарии6
1 раз в два месяца? А если не надо? Т.е. женщина тупо может брать оплачиваемый выходной на неделе. Круто. А мужчина? Ну может же папа пойти или нет? А если она их не использовала? Накопить можно? Жесть какая-то. Может кило конфет давать, или там фрукты... Ну а что, дети же, работодателю не жалко.
А у меня вот ребенок взрослый уже, а дополнительный оплачиваемый выходной я тоже хочу. И все хотят.
У них там соревнования проходят на самую дурацкую идею? Прям фонтаном бьет.
Чувствую, что после принятия такого "закона" на работу сотрудниц с детьми до 7 лет брать не будут. Сидите себе дома, воспитывайте.)))