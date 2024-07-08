Депутаты предложили давать сотрудникам выходные для визита в поликлинику с ребенком

Работодателей обяжут предоставлять сотрудникам с детьми до семи лет дополнительный выходной день для прохождения медицинского осмотра ребенка.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ТК, по которому женщине с ребенком до семи лет работодатель должен предоставить дополнительный выходной для визита в поликлинику.

Сейчас в Трудовом кодексе нет норм, по которым сотрудник может взять один-два будних дня для сопровождения ребенка при прохождении медицинского осмотра. В выходные дни врачи-специалисты бывают недоступны.

«Женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Оплата таких выходных дней производится в размере среднего заработка, а график их предоставления согласовывается работником с работодателем», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.