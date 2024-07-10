Мошенники представляются сотрудниками суда и обманывают участников процесса

Появилась новая схема мошенничества. Участникам судебных дел сообщают о заседании и просят подтвердить получение этой информации, сообщив код из СМС.

Мошенники на сайтах судов смотрят информацию о назначенных заседаниях, а потом находят номера участников из незаконно полученных баз данных. Затем жертвам звонят и сообщают о том, что заседание состоится, а также просят подтвердить факт получения уведомления. Для этого просят сообщить код из СМС-сообщения.

Код предоставит злоумышленникам доступ к сайту Госуслуг, где мошенники смогут оформить кредит и получить доступ к личной информации абонента.

«Как правило, при обращении в суд предлагают заполнить согласие на смс-уведомление, в таком случае другие способы оповещения (телеграмма, заказное письмо, вручение повестки) не используются. Главное, чтобы было достоверно зафиксировано само уведомление о состоявшемся судебном вызове и его успешное передача адресату, работники суда коды из смс никогда не требуют», — сказал юрист Виталий Глебко.

Новый вид мошенничества активно распространяется в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге.