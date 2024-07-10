₽ Заказать рекламу
Мошенничество

Мошенники представляются сотрудниками суда и обманывают участников процесса

Появилась новая схема мошенничества. Участникам судебных дел сообщают о заседании и просят подтвердить получение этой информации, сообщив код из СМС.

Мошенники на сайтах судов смотрят информацию о назначенных заседаниях, а потом находят номера участников из незаконно полученных баз данных. Затем жертвам звонят и сообщают о том, что заседание состоится, а также просят подтвердить факт получения уведомления. Для этого просят сообщить код из СМС-сообщения.

Код предоставит злоумышленникам доступ к сайту Госуслуг, где мошенники смогут оформить кредит и получить доступ к личной информации абонента.

«Как правило, при обращении в суд предлагают заполнить согласие на смс-уведомление, в таком случае другие способы оповещения (телеграмма, заказное письмо, вручение повестки) не используются. Главное, чтобы было достоверно зафиксировано само уведомление о состоявшемся судебном вызове и его успешное передача адресату, работники суда коды из смс никогда не требуют», — сказал юрист Виталий Глебко.

Новый вид мошенничества активно распространяется в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Начать дискуссию

Наталия Лукина
Отпуска

🌞В отпуск и точка! Обзор интересной судебной практики по отпускам

Лето — традиционное время отпусков. Но что делать, если работодатель так и не оформил приказ о начале отпуска: идти или нет? Имеет ли компания право поделить отпуск на части? Оплатят ли работу, если выйти на работу во время отпуска? Разберемся вместе на примерах судебной практики.

🌞В отпуск и точка! Обзор интересной судебной практики по отпускам
1
Мошенничество

Мошенники представляются сотрудниками суда и обманывают участников процесса

Появилась новая схема мошенничества. Участникам судебных дел сообщают о заседании и просят подтвердить получение этой информации, сообщив код из СМС.

Разобраться в налогах
Валютный контроль

Учет курсовых разниц в 2024 году: налоговый и бухгалтерский учет

Курсовые разницы неизбежны для организаций, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и не только. Это не самый простой участок учета. Поможем разобраться, как правильно считать курсовые разницы и чем отличается их отражение в бухгалтерским и налоговым учете в 2024 году.

Учет курсовых разниц в 2024 году: налоговый и бухгалтерский учет

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтерский учет

До какого срока бухгалтер должен составить баланс: разъяснение Минфина

Срок составления годовой бухгалтерской отчетности организации в законодательстве не установлен.

BIZNESINALOGI
Налоговые схемы

Три самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

Многие ошибочно полагают, что можно использовать незаконные схемы оптимизации, и за это ничего не будет. Хотя на самом деле это не так. Раньше у налоговой рук не хватало или времени, или информации, теперь же проблемы решены, и суммы доначисляют впечатляющие.

Три самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году
Законопроекты

Госдума определит штрафы для самокатчиков

Водителей самокатов будут штрафовать за превышение скорости, езду на пешеходных дорожках и вождение в состоянии опьянения.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Консалтинг Онлайн
Реорганизация компании

Инструкция по реорганизации НКО в форме присоединения

Реорганизация некоммерческих организаций (НКО) в форме присоединения представляет собой сложный процесс, при котором одна НКО присоединяется к другой, прекращая свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо, при этом передавая все свои права и обязанности присоединяющей организации. Этот процесс требует тщательной подготовки и строгого соблюдения установленных законодательных норм.

Инструкция по реорганизации НКО в форме присоединения
Необлагаемые НДФЛ доходы

🙆 Выходное пособие при увольнении надо будет пересчитать по правилам расчета больничных

Трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера– 6-кратный) при увольнении работника не облагается НДФЛ. Но как именно высчитать этот необлагаемый лимит, сейчас в НК не сказано. Эту норму конкретизируют.

12
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Контрагент нарушает обязательства. Что делать?!

Конечно, обращаться в суд! Одним из вариантом- иск о понуждении к исполнению обязанности в натуре. Однако, в этом случае кредитор рискует получить дополнительную головную боль… Рассказываю.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДС

Кардинально решат проблему по ставке НДС на семена

Споры вокруг ставки НДС 10% на семена, которые не едят, а сеют, наконец-то прекратятся. В НК вносят четкую норму – на все протравленные семена сельскохозяйственных культур ставка будет 10%.

2
Налоговый агент по НДС

Когда агенту на ОСНО нужно выставлять счет-фактуры

По агентскому договору агент обязуется совершать действия по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала или от имени и за счет принципала. Но как оформлять сделки, если у агента и принципала разные системы налогообложения?

Когда агенту на ОСНО нужно выставлять счет-фактуры
Налог на прибыль

Депутаты предложили освободить от налога на прибыль социальные предприятия

В течение двух лет со дня регистрации бизнеса социальные предприниматели смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль.

НДФЛ

Налоговым агентам дадут больше времени для удержания неудержанного НДФЛ

В 6-НДФЛ будет реже попадать неудержанный прошлогодний налог. Его можно будет удерживать до 31 января следующего года. И только если до 31.01 не удалось удержать – сообщать в ИФНС, включив в 6-НДФЛ.

Наличные деньги

70% россиян не носят с собой наличные

Наличные в кошельке нужны для оплаты проезда и мелких покупок с рук. Большинство пользуется банковской картой.

Налоговые изменения 2025

Депутаты единогласно приняли закон о совершенствовании налоговой системы

Закон о налоговой реформе приняли в окончательном чтении. С 2025 года организации будут платить налог на прибыль по ставке 25% и установят прогрессивную шкалу НДФЛ.

27
УСН

Бухгалтеры путают отчетный и налоговый период по УСН

Налоговым периодом по УСН является год.

Экономика России

В бюджет поступят 173 млрд рублей сверх прогноза

Минфин внес поправки в финансовый план федерального бюджета. Казна дополнительно получит 173 млрд рублей или 0,5% от общих поступлений.

1
Наталья Горячая
Законопроекты

⚡️Размер и сроки перечисления взносов ИП снова изменят

Размер и сроки перечисления фиксированных взносов, уплачиваемых ИП ежегодно, снова будет изменен.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Импорт

Поменяют форму налогового расчета для импортеров

Будет новая форма налогового расчета сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов. А также новый порядок ее заполнения.

Интересные материалы

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: изменения налогов приняли во втором чтении, брак увеличивает зарплату мужчинам, за пляжную одежду в городе штраф

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
13