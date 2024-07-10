IT-компания попала на выездную налоговую проверку в период моратория

Суд отклонил иск IT-компании, которая хотела оспорить проведение ВНП. Налоговики могут проверять бизнес с согласия руководителя вышестоящего налогового органа.

Арбитражный суд Пензенской области принял сторону регионального УФНС и разрешил провести выездную налоговую проверку IT-компании «Ланфорс» во время моратория.

Налоговики могут проводить проверки только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа по запросу нижестоящей инспекции. Решение о проверке компании было принято в декабре 2023 года как раз на основании такого согласия.

«Оценив содержание оспариваемого решения, суд пришел к выводу о том, что решение о проведении ВНП соответствует требованиям ст. 89 НК. Наличие статуса субъекта малого предпринимательства не является препятствием к назначению выездной налоговой проверки», — сказано в решении суда.

Компания ссылается на Постановление Правительства №448 о моратории на проверки IT-компаний. Такой довод суд принял критически и отклонил, поскольку «вопрос планирования выездной налоговой проверки и выбора проверяемых налогоплательщиков является предметом исключительного усмотрения налоговых органов».