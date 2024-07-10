Минфин будет штрафовать за нарушения по ведению раздельного учета при госконтрактах

За невыполнение требований о раздельном учете госзаказчиков будут штрафовать на сумму до 1 млн рублей. Такое же наказание предусмотрено за искажение понесенных расходов.

Минфин подготовил законопроект, по которому для госзаказчиков будет установлена административная ответственность за нарушения по ведению раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности при исполнении госконтрактов.

За невыполнение требования о раздельном учете госконтрактов на казначейском сопровождении должных лиц собираются штрафовать на 10-50 тыс. рублей. Компанию могут дисквалифицировать на срок до трех лет и оштрафовать на 5-10% от суммы контракта, но не более чем на 1 млн рублей.

Такое же наказание предусмотрено за «грубое нарушение порядка ведения раздельного учета», в результате которого были искажены совокупные суммы понесенных расходов не менее чем на 10%.

За нарушение заказчиками сроков утверждения сведений об операциях с целевыми средствами в рамках госконтрактов должностных лиц оштрафуют на 10-50 тыс. рублей, а для юридических лиц штраф составит 1-5% от суммы контракта, но не больше 200 тыс. рублей.