37% сотрудников не рассказывают работодателю о подработках

Россияне, которые занимаются подработкой, боятся, что начальство об этом узнает и начнет давать больше задач.

Почти треть сотрудников добровольно ставят начальство в известность о своих подработках. 9% признались только после того, как их спросили об этом напрямую.

32% пока не раскрывают дополнительную занятость, но могут сообщить об этом, если будет нужно. Ни при каких обстоятельствах не планируют говорить о подработке 27%. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и «Подработка».

«Большинство россиян относятся к своей подработке открыто и либо уже рассказали о ней начальству, либо готовы это сделать если их спросят. Это говорит о популярности такого вида занятости. Она позволяет россиянам получать дополнительный доход, а компаниям упрощает работу с временным персоналом», — сказал заместитель генерального директора Работа.ру и операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Чаще всего сотрудники не желают говорить начальству о подработке из-за опасения, что у них появится больше задач на основной работе.

23% боятся осуждения со стороны коллег и снижения заработной платы. 15% подрабатывают по-тихому, поскольку в их компании запрещено совмещать занятость.

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