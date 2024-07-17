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НДС

Минфин: при выплате дивидендов недвижимостью есть НДС без права на вычет

Если дочерняя компания №2 на ОСНО выплачивает материнской компании №1 на ОСНО дивиденды в виде недвижимости, то компания №2 должна начислить с этой сделки НДС.

Об этом заявляет Минфин в письме от 07.06.2024 № 03-07-11/52884.

Компания №2 выставляет счет-фактуру с НДС, отражает его в книге продаж и декларации.

Но компания №1 не может взять на вычет входящий НДС по этому счету-фактуре, утверждает Минфин. В книге покупок его не отражают.

Дело в том, что при передаче недвижимости в счет выплаты дивидендов компания №2 не предъявляет участнику (компании №1) НДС к уплате.

Поэтому компания №1 не имеет права на вычет, даже если она будет использовать эту недвижимость в деятельности, облагаемой НДС.

Ранее Минфин также утверждал, что при выплате дивидендов недвижимостью право собственности на нее переходит к участнику общества, поэтому передача недвижимости в счет дивидендов является объектом налогообложения НДС (письмо от 19.03.2024 № 03-07-11/24816). В комментариях наши читатели высказали несогласие с такой позицией Минфина.

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