При выплате дивидендов недвижимостью не надо восстанавливать НДС по ней

Восстанавливают НДС по ОС тогда, когда оно начинает использоваться в необлагаемой деятельности. А передача ОС в счет дивидендов – это облагаемая операция. Поэтому и восстанавливать НДС не надо.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 19.03.2024 № 03-07-11/24816.

При выплате дивидендов недвижимым имуществом право собственности на него переходит к участнику общества. Поэтому передача недвижимости в счет выплаты дивидендов является объектом налогообложения НДС.

А восстановление НДС с недвижимости частями в течение 10 лет по ст. 171.1 НК предусмотрено в том случае, когда компания меняет назначение эксплуатируемых объектов недвижимости, и они начинают использоваться в дальнейшей деятельности для производства и реализации товаров, не облагаемых НДС.

То есть при передаче недвижимости в счет дивидендов восстанавливать НДС не надо, но надо заплатить НДС с такой передачи.

Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.