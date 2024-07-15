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НДФЛ

С водителя надо удержать НДФЛ за суточные свыше 700 рублей

Для сотрудников с разъездным характером работы установлен необлагаемый максимум для суточных. Это 700 рублей в день.

Все, что свыше этой суммы, облагается НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.04.2024 № 03-04-06/33573.

Если работа в пути идет в России, то суточные будут 700 рублей, если за границей – 2 500 руб.

При этом в коллдоговоре, локальном акте или трудовом договоре с работником должно быть прописано, что его работа по занимаемой должности происходит в пути или носит разъездной характер.

Напомним, аналогичный размер суточных установлен и для командировок. Но дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному.

Дата фактического получения дохода в виде суточных разъездным работникам – это день выплаты дохода. Пример смотрите тут.

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Комментарии

1
  • Astrasol

    вот как на 700 р в день в командировке поесть-кофею испить? это только если самому готовить. т.е. командировочному нужно плитку с собой возить и готовить в номере гостиницы😂 а если столоваться в кафешках-столовках, то минимум на сумму в 2 раза больше надо рассчитывать, если едешь в провинцию. но нет...будет как с теми комичными 50 р. в месяц пособиями по уходу за ребенком, которые не так уже давно еще были))

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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