С водителя надо удержать НДФЛ за суточные свыше 700 рублей

Для сотрудников с разъездным характером работы установлен необлагаемый максимум для суточных. Это 700 рублей в день.

Все, что свыше этой суммы, облагается НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.04.2024 № 03-04-06/33573.

Если работа в пути идет в России, то суточные будут 700 рублей, если за границей – 2 500 руб.

При этом в коллдоговоре, локальном акте или трудовом договоре с работником должно быть прописано, что его работа по занимаемой должности происходит в пути или носит разъездной характер.

Напомним, аналогичный размер суточных установлен и для командировок. Но дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному.

Дата фактического получения дохода в виде суточных разъездным работникам – это день выплаты дохода. Пример смотрите тут.

Правильно рассчитывать зарплату, страховые взносы, НДФЛ, командировочные и компенсации сотрудникам научим на курсе «Бухгалтер по зарплате». Обучение стартует уже сегодня, 15 июля. Присоединяйтесь!