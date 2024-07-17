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Самозанятые

Если ИП переходит на НПД без отказа от УСН, его самозанятость рано или поздно аннулируют

При переходе с УСН на НПД обязательно надо направить в ИФНС уведомление о прекращении деятельности по упрощенке. Если не сдать этот документ, постановка на учет по НПД аннулируется. Это произойдет рано или поздно. Как правило – поздно.

Поэтому ИП лучше не ждать, когда налоговики обнаружат нарушение, а «сдаться» добровольно.

Обсуждение этой темы идет в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП зарегистрировался самозанятым, ведет деятельность, пробивает чеки в «Мой налог», платит НПД, но уведомление об отказе от УСН не подавал. Время идет, претензий от ФНС нет.

Но они будут, предупреждают участники обсуждения. Практика показывает, что аннулировать НПД налоговики могут через год или того позже. И произойдет это задним числом. О таких историях мы рассказывали.

Придется пересчитывать налог с НПД на УСН, сдавать декларацию.

Коллеги советуют сообщить с ИФНС, что права на НПД нет и регистрацию надо аннулировать.

Именно так и поступил бухгалтер. Налоговики проверили информацию, обнаружили, что уведомления на отказ от УСН не было и обещали аннулировать НПД.

Кстати, скоро процесс сдачи уведомления на отказ от УСН упростят – отправить этот документ можно будет через «Мой налог».

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Если ИП переходит на НПД без отказа от УСН, его самозанятость рано или поздно аннулируют

При переходе с УСН на НПД обязательно надо направить в ИФНС уведомление о прекращении деятельности по упрощенке. Если не сдать этот документ, постановка на учет по НПД аннулируется. Это произойдет рано или поздно. Как правило – поздно.

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