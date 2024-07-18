Мошенники не могут украсть недвижимость на Госуслугах

Минцифры заявило: новости о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой с помощью портала Госуслуги, не соответствуют действительности.
На Госуслугах нет сервиса по покупке или продаже недвижимости. Такие сделки можно совершить, если подать заявление на регистрацию прав собственности в Росреестр. Документ подписывается в приложении «Госключ», а решение о регистрации принимает ведомство после тщательной проверки.
«Подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью невозможно <…>. Даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в «Госключе» они не смогут», — сказано в телеграм-канале Минцифры.
Пользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на собственном устройстве. При каждом запуске нужно вводить 8-значный пароль. Его невозможно изменить без удаления сертификата.
Чтобы лучше защитить недвижимость, на портале Госуслуги можно подать заявление о запрете на регистрационные действия без личного присутствия собственника.
Комментарии4
Автор, ты пробовал(а) это сделать?
Я пробовал, у меня получилось (с телефона, через госключ)
Мне не удалось получить УКЭП.
Как тонко, я даже сначала и не понял)