Мошенники не могут украсть недвижимость на Госуслугах

Решения по сделкам с недвижимостью принимает Росреестр. Даже если к мошенникам попадет смартфон жертвы, они не смогут перерегистрировать право собственности.

Минцифры заявило: новости о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой с помощью портала Госуслуги, не соответствуют действительности.

На Госуслугах нет сервиса по покупке или продаже недвижимости. Такие сделки можно совершить, если подать заявление на регистрацию прав собственности в Росреестр. Документ подписывается в приложении «Госключ», а решение о регистрации принимает ведомство после тщательной проверки.

«Подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью невозможно <…>. Даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в «Госключе» они не смогут», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Пользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на собственном устройстве. При каждом запуске нужно вводить 8-значный пароль. Его невозможно изменить без удаления сертификата.

Чтобы лучше защитить недвижимость, на портале Госуслуги можно подать заявление о запрете на регистрационные действия без личного присутствия собственника.