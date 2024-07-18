Мошенники добрались до домовых чатов: новые схемы обмана

Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты.
Другие варианты — продажа несуществующих излишков строительных материалов, бытовой техники, мебели по привлекательным ценам. Или предложение услуг по ремонту квартир. В таких случаях также требуется предоплата.
Кроме того, злоумышленники могут использовать тему благотворительности, предлагая перевести средства якобы на лечение больных детей, бездомных животных, одиноких пожилых. Свои посты в соцсетях они иллюстрируют фото, не соответствующими действительности.
На эти данные ссылается официальный Телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
МВД предупреждает: чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию.
Комментарии1
например вот эта новость, прямо рядышком находится
Вышла новая версия Методических рекомендаций по созданию первичной профсоюзной организации
https://www.klerk.ru/buh/news/614843/
...
как бы эти две новости объединить?