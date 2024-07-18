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Мошенничество

Мошенники добрались до домовых чатов: новые схемы обмана

МВД сообщило, что мошенники активно осваивают новые площадки. И одна из них — чаты жильцов многоквартирных домов.

Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты.

Другие варианты — продажа несуществующих излишков строительных материалов, бытовой техники, мебели по привлекательным ценам. Или предложение услуг по ремонту квартир. В таких случаях также требуется предоплата.

Кроме того, злоумышленники могут использовать тему благотворительности, предлагая перевести средства якобы на лечение больных детей, бездомных животных, одиноких пожилых. Свои посты в соцсетях они иллюстрируют фото, не соответствующими действительности.

На эти данные ссылается официальный Телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

МВД предупреждает: чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    например вот эта новость, прямо рядышком находится

    Вышла новая версия Методических рекомендаций по созданию первичной профсоюзной организации

    https://www.klerk.ru/buh/news/614843/

    ...

    как бы эти две новости объединить?

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