Банк «Русский стандарт» создал собственное коллекторское агентство

Банки и микрофинансовые компании начали создавать организации, которые будут заниматься взысканием долгов. Это позволит сохранить маржинальность бизнеса в условиях жесткого регулирования ЦБ.

Банк «Русский стандарт» через дочернюю компанию «Русский стандарт-инвест» создал профессиональное коллекторское агентство «Медиатор». Уставный капитал компании составляет 10 000 рублей.

Раньше у банка уже было коллекторское агентство, его закрыли в 2016 году. Решение вернуться в бизнес по взысканию долгов связано с лучшим регулированием рынка, с его прозрачностью и со снижением репутационных рисков для кредиторов. Об этом пишет «Коммерсант».

Также причиной работы в новых сегментах стало жесткое регулирование со стороны Центробанка.

Коллекторские услуги позволят банкам сохранить маржинальность бизнеса.

О создании собственного коллекторского агентства также заявила микрофинансовая компания «Займер». Ее генеральный директор Роман Макаров сообщил, что это направление позволит повысить финансовую эффективность основной организации и получать дополнительную прибыль.

В 2023 году Росбанк объявил о выделении коллекторских услуг в отдельный бизнес — в компанию «РБ Коллект».

С января по июнь 2024 года коллекторов привлекли, чтобы взыскать долги у 15,03 млн должников. Это на 32,6% больше, чем за тот же период 2023 года.

Недавно мы писали, что коллекторы готовы простить больше половины долгов за их быстрое погашение.