Минцифры: сбой у Microsoft говорит о важности импортозамещения иностранного софта

Иностранные аэропорты, банки и компании не могут работать из-за «синего экрана смерти» на устройствах.

В работе операционной системы Windows от компании Microsoft произошел глобальный сбой. По всему миру возникли трудности в работе банковского сектора, авиаперевозок, СМИ и в других отраслях.

Причиной массового сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств под управлением операционной системы Windows. Пользователей встречала ошибка, известная как «синий экран смерти». Проблемой могло стать последнее обновление софта.

«Ситуация с "Майкрософт" в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — сказали в пресс-службе Минцифры.

В результате сбоя авиакомпания Turkish Airlines не может провести регистрацию пассажиров на рейсы, American Airlines запретила взлет всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией. Вещание в прямом эфире остановил британский телеканал Sky News, жалобы поступили от банков и компаний в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе.

Также в Минцифры добавили, что от российских аэропортов сообщений о сбоях не поступало.