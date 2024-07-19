Вслед за Минфином Минюст готовит базу для внесудебного взыскания налогов

Минюст разработал и разместил для общественного обсуждения проект федерального закона с изменениями по налогам в Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ).

В настоящее время в рамках реализации поручения Президента Минфин разработал проект федерального закона с изменениями в НК. Он вводит внесудебный порядок взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов на основании решения налогового органа при отсутствии возражений должника. При их наличии налоговая может предъявить административное исковое заявление о взыскании задолженности за счет имущества физлица в порядке административного судопроизводства.

Ранее мы писали, что с физлиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд.

Подготовленный Минюстом законопроект вносит корреспондирующие изменения в КАС. Они исключают из числа рассматриваемых судом дел заявления о выдаче судебных приказов о взыскании обязательных платежей и санкций, для которых установлен внесудебный порядок.

По мнению Минюста, это значительно снизит судебную нагрузку и ускорит рассмотрение мировыми судьями иных дел, рассматриваемых в порядке искового производства.