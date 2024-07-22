Общепит перед открытием будет проходить обязательную санитарно-эпидемиологическую экспертизу

Представители общественности просят отменить мораторий и вернуть проверки предприятий общественного питания. Бизнесу придется проходить экспертизу и сталкиваться с контрольными закупками.

Роспотребнадзор может вернуть проверки для кафе и ресторанов, которые собираются начать работу. Им предстоит пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу и уведомить службу о начале деятельности.

Представители общественности также попросили Роспотребнадзор вернуть внезапные проверки пищевого бизнеса и контрольные закупки. Причиной стали массовые отравления клиентов сервиса «Кухня на районе», которые заказывали готовую еду.

До 2009 года все предприятия общественного питания проходили санитарно-эпидемиологическую проверку, но потом ее отменили, чтобы упростить работу бизнеса. Об этом пишут Известия.

«С тех пор предприятия должны были уведомлять Роспотребнадзор о начале своей работы, регулятор заносил заведения в одноименный реестр. На его основе составляли расписание плановых проверок. Но в 2022 году на этот вид надзора ввели мораторий», — сказал глава Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов Александр Мельцер.

Во время проверки Роспотребнадзор должен установить, что у заведения есть проточная вода, нужный инвентарь и условия для работы по нормам СанПиНа.

Директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова считает, что отмена моратория в сфере общепита позволит регулятору видеть реальную картину производства «на местах».