Послезавтра — основной день сдачи налоговых отчетов в июле

До 25 июля включительно 2024 года организации и ИП должны успеть сдать отчетность по налогам.

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) должны внести аванс по НДФЛ за себя за первое полугодие.

Компании и ИП на УСН и ЕСХН до 25.07 направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за первое полугодие.

Организации и ИП с сотрудниками сдают:

расчет по страховым взносам в налоговую за первое полугодие (поэтому можно не сдавать персонифицированные сведения о физлицах и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);

расчет 6-НДФЛ за первое полугодие;

уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

ЕФС-1 со сведениями по взносам на травматизм — в СФР.

Ситуация/Статус Что успеть сдать до 25.07.2024 У организации есть транспорт, недвижимость Уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой стоимости Организации и ИП используют водный объект по лицензии Декларация по водному налогу за II квартал 2024 Организации и ИП на ОСН и ЕСХН Декларация по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК) Организации на ОСНО Сдают декларацию по налогу на прибыль Производители подакцизных товаров Сдают декларацию Организации и ИП не платят НДС, но во II кв. были операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости Отчет об операциях с ними в налоговую

Кроме того, 25 июля — крайний срок уплаты организациями и ИП на АУСН налога за июнь.

Подробный и полный Календарь налогоплательщика на 2024 год на Клерке смотрите здесь.

Если вовремя не уплатить налоги, взносы и не сдать по ним отчетность, налоговая выдвинет требование об уплате.