Послезавтра — основной день сдачи налоговых отчетов в июле

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) должны внести аванс по НДФЛ за себя за первое полугодие.
Компании и ИП на УСН и ЕСХН до 25.07 направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за первое полугодие.
Организации и ИП с сотрудниками сдают:
расчет по страховым взносам в налоговую за первое полугодие (поэтому можно не сдавать персонифицированные сведения о физлицах и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);
расчет 6-НДФЛ за первое полугодие;
уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;
ЕФС-1 со сведениями по взносам на травматизм — в СФР.
Ситуация/Статус
Что успеть сдать до 25.07.2024
У организации есть транспорт, недвижимость
Уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой стоимости
Организации и ИП используют водный объект по лицензии
Декларация по водному налогу за II квартал 2024
Организации и ИП на ОСН и ЕСХН
Декларация по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК)
Организации на ОСНО
Сдают декларацию по налогу на прибыль
Производители подакцизных товаров
Сдают декларацию
Организации и ИП не платят НДС, но во II кв. были операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости
Отчет об операциях с ними в налоговую
Кроме того, 25 июля — крайний срок уплаты организациями и ИП на АУСН налога за июнь.
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Если вовремя не уплатить налоги, взносы и не сдать по ним отчетность, налоговая выдвинет требование об уплате.
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