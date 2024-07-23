Компании будут информировать военкоматы о сотрудниках, которые не встали на воинский учет

Работодатели будут отправлять документы о сотрудниках в военкомат через Госуслуги и Реестр воинского учета.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о праве работодателей передавать в военкомат информацию о военнообязанных сотрудниках через Реестр воинского учета.

Руководители или должностные лица компаний должны направлять в военкоматы сведения, необходимые для ведения воинского учета в течение пяти дней с момента их изменения. Для этих целей можно использовать портал Госуслуг, а также Реестр воинского учета.

Также в информационных системах компании смогут передавать сведения об уклонении сотрудников от постановки на воинский учет.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета. В нем соберут личные и паспортные данные военнообязанных, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, состоянии здоровья, образовании и трудовой деятельности, а также адрес места жительства.

Осенний призыв в 2024 году будут проводить уже с использованием этой новой государственной системы.