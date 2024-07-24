Подрядчиков освободили от НДС по счетам эскроу

Строители индивидуального жилья смогут получить налоговые льготы, если будут работать по договорам подряда с использованием счета-эскроу.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который освободит от НДС подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) при работе с физлицами через счета эскроу.

«Принятие законопроекта направлено на снижение стоимости объектов индивидуального жилищного строительства и, как следствие, на повышение доступности возведения таких объектов для граждан», — сказано в пояснительной записке.

Для получения налоговой льготы компания должна работать по договору строительного подряда с использованием счетов эскроу.

Такой механизм позволяет строителям получить деньги только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию и заказчик подпишет акт приема-передачи.