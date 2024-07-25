🏃 Сегодня последний день сдачи налоговых отчетов

До 25 июля включительно 2024 года организации и ИП должны успеть сдать отчетность по налогам и страховым взносам за второй квартал или полугодие. Но не только.

Компании и ИП на УСН и ЕСХН до 25.07 направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за первое полугодие.

Организации и ИП с сотрудниками сдают:

расчет по страховым взносам в налоговую за первое полугодие (поэтому можно не сдавать персонифицированные сведения о физлицах за июнь и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);

расчет 6-НДФЛ за первое полугодие;

уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

ЕФС-1 со сведениями по взносам на травматизм за полугодие (разд. 2) и по дополнительным взносам на накопительную пенсию за полугодие — в СФР.

Нужно подать в СФР сведения о трудовой деятельности за июнь в случаях перевода на другую должность или перехода на ЭТК.

Ситуация/Статус Что успеть сдать до 25.07.2024 У организации есть транспорт, недвижимость Уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой и среднегодовой стоимости Организации и ИП используют водный объект по лицензии Декларация по водному налогу за II квартал 2024 Организации и ИП на ОСН и ЕСХН Декларация по НДС за II кв. (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК) Организации на ОСНО Сдают декларацию по налогу на прибыль Производители подакцизных товаров Сдают декларацию Организации и ИП не платят НДС, но во II кв. были операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости Отчет об операциях с ними в налоговую

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) должны внести аванс по НДФЛ за себя за первое полугодие. Это делают также нотариусы, адвокаты и иные частнопрактикующие специалисты.

Кроме того, 25 июля — крайний срок уплаты организациями и ИП на АУСН налога за июнь в составе ЕНП.

Также соответствующие компании сдают декларацию по НДПИ за июнь 2024.

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