Роструд: работодатель не вправе удерживать из зарплат штрафы

В рамках трудового законодательства работодатель не вправе налагать на работников штрафы.

Соответственно, он не может и делать их удержание из з/п.

За совершение дисциплинарных проступков работодатель вправе привлечь сотрудников только к дисциплинарной ответственности. Это может быть только замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям в ТК.

Поэтому можно требовать от работодателя возврата неправомерно удержанных штрафов.

Такое разъяснение дала Онлайнинспекция.рф при Роструде по ситуации, когда с зарплаты удержано 5000 рублей штрафа от супервайзера-непосредственного начальника и 3000 от видеоконтроля (возможно, за опоздание на работу или т. п.).

Заметим, что формально применять другие виды взысканий все-таки можно. Но только если для работников они прямо установлены федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. Обычных компаний это, как правило, не касается.