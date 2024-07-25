Роструд: работодатель не вправе удерживать из зарплат штрафы

Соответственно, он не может и делать их удержание из з/п.
За совершение дисциплинарных проступков работодатель вправе привлечь сотрудников только к дисциплинарной ответственности. Это может быть только замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям в ТК.
Поэтому можно требовать от работодателя возврата неправомерно удержанных штрафов.
Такое разъяснение дала Онлайнинспекция.рф при Роструде по ситуации, когда с зарплаты удержано 5000 рублей штрафа от супервайзера-непосредственного начальника и 3000 от видеоконтроля (возможно, за опоздание на работу или т. п.).
Заметим, что формально применять другие виды взысканий все-таки можно. Но только если для работников они прямо установлены федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. Обычных компаний это, как правило, не касается.
Подробнее виды и порядок удержаний с доходов сотрудников разбираем на курсе «Бухгалтер по зарплате». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока 1 августа.
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