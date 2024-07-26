Долги по заработной плате за год сократились на 42%

Работодатели не выплатили сотрудникам больше 326 млн рублей. Чаще всего зарплату задерживают из-за отсутствия собственных средств у компании.

На 1 июля 2024 года суммарные долги работодателей по зарплате составили 326,9 млн рублей. Это на 11% меньше, чем в июне 2024 года. И на 42% меньше, чем в прошлом году.

Доля сотрудников, которым работодатели не выплатили вознаграждение, составила менее 1%. Об этом сказано в отчете Росстата.

Компании не смогли выплатить сотрудникам 294,4 млн рублей из-за отсутствия собственных средств. Чаще всего долги появляются у обрабатывающих предприятий, у компаний из сфер водоснабжения и утилизации отходов, строительного бизнеса, а также в области научных исследований.

За задержку зарплаты руководителю организации грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей. ИП или малое предприятие заплатит от 1 до 5 тыс. рублей, а средний и крупный бизнес — от 30 до 50 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что 15% сотрудников постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты.