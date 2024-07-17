15% сотрудников постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты

Большинство работников хотят справедливого наказания для компаний, которые нарушают трудовые права. 21% опрошенных проголосовали за привлечение к уголовной ответственности.

47% сотрудников заявили, что их работодатель никогда не задерживает зарплату. С такой ситуацией несколько раз сталкивались 38% респондентов, а 15% пожаловались, что им постоянно платят несвоевременно.

Самой популярной причиной для задержки выплат стало отсутствие у компании денег. За этот вариант проголосовало 44% участников опроса. 38% россиян вовсе не получают от руководства никаких объяснений, а 33% сообщили, что их просто попросили немного подождать. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

За задержку или невыплату заработной платы работодатель должен выплатить компенсацию, считают 67% респондентов. 36% согласны, чтобы государство оштрафовало недобросовестную компанию на нарушение трудовых прав. Уголовное преследование посчитали справедливым наказанием 21% сотрудников.

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