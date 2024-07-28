Роспотребнадзор собрал претензии граждан к платному образованию

Более 3,4 тыс. россиян обратились на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам платных образовательных услуг.

Консультации проводились с 8 по 19 июля. Всего поступило более 3,4 тыс. обращений, в том числе 131 жалоба.

Наибольшее количество звонков поступило из Московской и Ленинградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, сообщило ведомство.

Наиболее популярными были вопросы о несоблюдении условий договора на оказание платных образовательных услуг — 31,2% от общего количества обращений. Они касались порядка изменения и расторжения договора, стоимости услуг, сроков освоения образовательной программы, а также вида документа, выдаваемого обучающемуся после освоения программы.

Вопросы о том, какие обязательные сведения должны быть в договоре, фигурировали в 15,7% обращений.

О правомерности изменения стоимости в процессе обучения спросили 13,1%.

Часто звучали вопросы и об обязательности наличия лицензии на ведение образовательной деятельности — 9,4%.

Включением в договор условий, заведомо ущемляющих права потребителей, интересовались 8,8%.