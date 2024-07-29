По одной должности должны быть одинаковые оклады, но зарплата может быть разной

Если сотрудники имеют одинаковую квалификацию, занимают одинаковую должность, выполняют один и тот же объем аналогичной работы и одинаковые условия ее выполнения, установление разных окладов неправомерно.

Об этом предупреждает Роструд.

При этом компенсационные и стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и т. д.) могут различаться. Их начисляют в зависимости от условий и результатов труда, наличия оснований для этих выплат, предусмотренных положениями по оплате труда организации.

Таким образом, коллегам на одинаковых должностях надо установить одинаковый оклад. Но им можно начислять разные премии.