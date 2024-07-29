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Зарплата

По одной должности должны быть одинаковые оклады, но зарплата может быть разной

Если сотрудники имеют одинаковую квалификацию, занимают одинаковую должность, выполняют один и тот же объем аналогичной работы и одинаковые условия ее выполнения, установление разных окладов неправомерно.

Об этом предупреждает Роструд.

При этом компенсационные и стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и т. д.) могут различаться. Их начисляют в зависимости от условий и результатов труда, наличия оснований для этих выплат, предусмотренных положениями по оплате труда организации.

Таким образом, коллегам на одинаковых должностях надо установить одинаковый оклад. Но им можно начислять разные премии.

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    в зависимости от условий и результатов труда, наличия оснований для этих выплат, предусмотренных положениями по оплате труда организации.

    Мы же в условии договорились, что у них всё одинаково!

    При этом компенсационные и стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и т.д.) могут различаться.

    кароче так.... запомни:

    Запомните, дети тарелька и вилька пишется без мягкого знака,
    а сол и фасол с мягким знаком запомните это дети, ибо понять этого не
    возможно

    ой нет.... это на другом уроке было, в соседнем классе. В нашем - так:

    Запомни: оклад - одинаков, а всё что кроме - кому как захочется. запомните это дети, ибо понять этого не возможно

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