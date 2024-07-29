По одной должности должны быть одинаковые оклады, но зарплата может быть разной

Об этом предупреждает Роструд.
При этом компенсационные и стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и т. д.) могут различаться. Их начисляют в зависимости от условий и результатов труда, наличия оснований для этих выплат, предусмотренных положениями по оплате труда организации.
Таким образом, коллегам на одинаковых должностях надо установить одинаковый оклад. Но им можно начислять разные премии.
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Комментарии1
Мы же в условии договорились, что у них всё одинаково!
кароче так.... запомни:
Запомните, дети тарелька и вилька пишется без мягкого знака,
а сол и фасол с мягким знаком запомните это дети, ибо понять этого не
возможно
ой нет.... это на другом уроке было, в соседнем классе. В нашем - так:
Запомни: оклад - одинаков, а всё что кроме - кому как захочется. запомните это дети, ибо понять этого не возможно