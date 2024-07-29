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Трудовые отношения

Продолжительность ненормированного рабочего дня будет ограничена

Работодателей обяжут ограничить время ненормированной занятости до 120 часов в год. Им придется записывать каждый час переработки и предоставлять сотрудникам долгий отпуск.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение законопроект, который будет регулировать ненормированный рабочий день сотрудников.

Сейчас продолжительность «эпизодического» труда никак не ограничена, если работодатель установил ненормированный рабочий день. Депутаты собираются это изменить и ограничить время такой занятости до 120 часов в год. Работодателя обяжут фиксировать каждый час переработки.

«Чем больше таких "переработок", тем дольше будет их отпуск. И тем меньше простор для злоупотреблений со стороны руководства», — сказано в телеграм-канале Ярослава Нилова.

В 2024 году в 60% компаниях сотрудники регулярно сталкиваются с переработками. Россияне тратят на работу дополнительные 21,2 часа в месяц. Переработки негативно сказываются на здоровье: на 35% увеличивается риск развития инсульта и на 17% повышается производственный травматизм.

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