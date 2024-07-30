Выплаты обманутым дольщикам хотят освободить от НДФЛ задним числом

От налога освободят компенсации обманутым дольщикам, которые были получены за счет средств регионального бюджета с 1 января 2020 года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, который освободит от НДФЛ все компенсационные выплаты обманутым дольщикам.

Инициатива предполагает, что от налога освободят выплаты, полученные с 1 января 2020 года, которые выдавались за счет региональных средств. Об этом пишет Forbes.

«Инициатива более чем логичная, поскольку речь идет о компенсационных выплатах, которые просто некорректно приравнивать к доходу и взимать из этих денежных средств налог», — сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Сейчас дольщики имеют право на компенсации в случаях, когда застройщик обанкротился, а дом возводили без применения эскроу-счетов. Средства выделяют за счет федерального бюджета из Фонда развития территорий или за счет средств региона.

Сейчас освобождение от НДФЛ по региональным компенсациям есть. Но такую нормы приняли только в 2023 году.

Однако деньги из бюджета регионов начали привлекать с 2020 года, поэтому освободить от НДФЛ планируют выплаты, которые были получены дольщиками именно с 1 января 2020 года. То есть освобождение от НДФЛ будет задним числом.