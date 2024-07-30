Выплаты обманутым дольщикам хотят освободить от НДФЛ задним числом

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, который освободит от НДФЛ все компенсационные выплаты обманутым дольщикам.
Инициатива предполагает, что от налога освободят выплаты, полученные с 1 января 2020 года, которые выдавались за счет региональных средств. Об этом пишет Forbes.
«Инициатива более чем логичная, поскольку речь идет о компенсационных выплатах, которые просто некорректно приравнивать к доходу и взимать из этих денежных средств налог», — сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Сейчас дольщики имеют право на компенсации в случаях, когда застройщик обанкротился, а дом возводили без применения эскроу-счетов. Средства выделяют за счет федерального бюджета из Фонда развития территорий или за счет средств региона.
Сейчас освобождение от НДФЛ по региональным компенсациям есть. Но такую нормы приняли только в 2023 году.
Однако деньги из бюджета регионов начали привлекать с 2020 года, поэтому освободить от НДФЛ планируют выплаты, которые были получены дольщиками именно с 1 января 2020 года. То есть освобождение от НДФЛ будет задним числом.
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