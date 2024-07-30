Дарственные на жилье будет нужно оформлять через нотариусов

Близкие родственники могут обманывать друг друга так же, как и чужие люди. Поэтому депутаты решили отправлять к нотариусам всех, кто хочет оформить дарственную на недвижимость.

Правительство поддержало законопроект, по которому подаренную недвижимость можно оформить только через нотариуса. Специалист проверит, что родственники не пытаются друг друга обмануть.

Изначально авторы законопроекта предлагали отправлять к нотариусам только чужих людей, а дарственные между родственниками не заверять. В обновленной версии документа учли возможность, что и близкие люди могут регулярно обманывать друг друга. Поэтому участие нотариуса будет гарантировать правовую чистоту сделки. Об этом пишет RG.RU.

«С учетом того, что предлагаемое законопроектом регулирование нацелено на превентивную защиту имущественных прав граждан, законопроект заслуживает поддержки», — сказано в отзыве кабмина.

Сейчас, чтобы подарить квартиру, достаточно прийти в МФЦ или Росреестр и подписать необходимые документы.

С 2018 по 2022 год число приговоров мошенникам в сфере оборота недвижимости выросло на 48%. Совокупный объем ущерба оценивается в 5,5 млрд рублей.