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Отпускные

При расчете компенсации за отпуск уволенным учитывают индексацию зарплаты. Но не всегда

Если в компании было повышение зарплаты, то в дальнейшем при расчете отпускных или компенсации отпуска при увольнении зарплата до повышения войдет в расчет тоже в проиндексированном виде.

Но такая индексация для расчета среднего заработка применяется только если повышение зарплаты было в целом по фирме или подразделению.

Об этом сообщает Роструд в письме от 05.07.2024 № 2141-ТЗ.

Индивидуальное повышение не учитывается при расчете среднего заработка.

Расчет отпускных и компенсации за отпуск будет зависеть от того, когда было повышение зарплаты:

  • в расчетный период;

  • после расчетного периода до наступления случая;

  • в период сохранения среднего заработка.

Таблица для расчета отпускных после индексации – здесь.

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