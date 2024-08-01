При расчете компенсации за отпуск уволенным учитывают индексацию зарплаты. Но не всегда

Но такая индексация для расчета среднего заработка применяется только если повышение зарплаты было в целом по фирме или подразделению.
Об этом сообщает Роструд в письме от 05.07.2024 № 2141-ТЗ.
Индивидуальное повышение не учитывается при расчете среднего заработка.
Расчет отпускных и компенсации за отпуск будет зависеть от того, когда было повышение зарплаты:
в расчетный период;
после расчетного периода до наступления случая;
в период сохранения среднего заработка.
Таблица для расчета отпускных после индексации – здесь.
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