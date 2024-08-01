При расчете компенсации за отпуск уволенным учитывают индексацию зарплаты. Но не всегда

Но такая индексация для расчета среднего заработка применяется только если повышение зарплаты было в целом по фирме или подразделению.

Об этом сообщает Роструд в письме от 05.07.2024 № 2141-ТЗ.

Индивидуальное повышение не учитывается при расчете среднего заработка.

Расчет отпускных и компенсации за отпуск будет зависеть от того, когда было повышение зарплаты:

в расчетный период;

после расчетного периода до наступления случая;

в период сохранения среднего заработка.

Таблица для расчета отпускных после индексации – здесь.