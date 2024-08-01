Власти усилят контроль за ломбардами

Минфин подготовил законопроект об ужесточении контроля за ломбардами. Федеральная пробирная палата получит право определять список изделий с содержанием драгоценных камней и металлов, которые нельзя сдавать в ломбард под залог.

Новый механизм запретит ломбардам принимать вещи с заведомо сомнительным происхождением, поскольку некоторые украшения не могут находиться у россиян, а их оборот происходит в особом порядке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Пробирной палаты.

Представители Ассоциации развития ломбардов заявили, что не поддерживают нововведение. Эта мера направлена на ограничение возможности людей передавать в залог часть своего имущества и получать за него деньги.

Недавно мы писали, что ювелиров хотят снимать со спецучета, если их лицензия перестанет действовать.