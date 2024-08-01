В мае реальные зарплаты выросли до 86 тысяч рублей

В мае 2024 года размер среднемесячной номинальной заработной платы за год вырос на 17,8% — до 86 384 рублей.

Рост зарплат благоприятно влияет на снижение безработицы. В июне она составила 2,4% — самый низкий показатель за всю историю наблюдения. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на данные Росстата.

В промышленном секторе рост зарплаты влияет на обратный переток кадров из услуг в работу по найму. Это дает возможность сотрудникам с меньшим объемом навыков получить профессиональный опыт. Так считает генеральный директор ВНИИ труда Владимир Смирнов.

По мере роста стоимости труда будет увеличиваться его производительность. Этого можно добиться за счет оптимизации рабочих процессов, автоматизации производства, а также с помощью повышения квалификации сотрудников.

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