Власти вынесли в два раза больше предостережений общепиту и продуктовым торговым сетям

В 2023 году контрольные органы вынесли в 2,5 раза больше предостережений компаниям из сферы розничной торговли продуктами в специализированных магазинах. За год их число выросло с 13,3 тыс. до 34,2 тыс.

Почти в два раза выросло количество предостережений в общепите. В 2022 году их было 38,7 тыс., а в 2023 году — уже 76,9 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на организацию по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

Предприятиям, которые занимаются производством мясной продукции, в 2023 году вынесли 5,7 тыс. предостережений, а производителям консервов из рыбы, ракообразных и моллюсков — 3,5 тыс.